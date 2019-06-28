Корабль с 42 мигрантами попытался войти в порт Италии

В случае высадки пассажиров в сицилийском порту капитану судна грозит штраф в размере 50 тысяч евро.

Судно немецкой НПО Sea Watch с 42 мигрантами на борту попыталось зайти в воды Италии вопреки запрету властей, сообщается в твиттере организации.

Отмечается, что корабль с мигрантами попытался войти в порт сицилийского города Лампедуза 27 июня, однако был остановлен. Судно прибыло в итальянские воды 26 июня и сутки находилось в состоянии бедствия.

Корабль подобрал мигрантов у побережья Ливии в середине июня и две недели ожидал решения от властей Италии, однако в итоге получил отказ. На борту судна были сотрудники итальянской Финансовой гвардии, которые собрали данные о мигрантах, а также членах экипажа, чьим командиром является немецкая активистка Карола Ракете.

Ракете сообщала о тяжёлом состоянии спасённых и, несмотря на действующий запрет властей, решила двигаться к итальянскому берегу.

Как сообщили в Sea Watch, ситуация вокруг судна скоро разрешится.

— Посмотрим, что получится, но нам пообещали быстрое решение. Ситуация на борту ухудшилась, у нас есть люди, которые сказали, что хотят выброситься за борт, нам нужно войти в порт, чтобы избежать проблем, — приводит слова командира газета Repubblica.

В случае высадки мигрантов в Лампедузе Ракете грозит штраф в размере 50 тысяч евро. В то же время пользователи Facebook за сутки перевели организации более 65 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что вице-премьера Италии собираются выдвинуть на Нобелевскую премию мира из-за закрытия государственных границ.