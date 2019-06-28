Путин напомнил журналисту о продолжительности интервью: Креста на вас нет

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Президент России Владимир Путин подшутил над журналистом Financial Times, взявшим у него большое длинное интервью. Редактор этого издания Лайонел Барбер задал очень много мировоззренческих вопросов, в том числе про религию.

Я чувствую, что вы от религии далеки, поскольку уже без пятнадцати час ночи по московскому времени, а вы продолжаете меня мучить. Как у нас говорят, креста на вас нет, — сыронизировал российский лидер.

Путин иронично уличил Великобританию в недостатке демократии

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