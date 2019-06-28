Названа возможная причина пожара на складах на востоке Москвы

Сгорело по меньшей мере пять объектов, а также техника. Многие люди остались без работы.

Причиной пожара на складах на Ярославском шоссе в Москве могла стать неисправная электропроводка, сообщил владелец транспортной компании, пострадавшей от огня, Павел Никаноров РИА "Новости".

— Мы здесь находимся не один десяток лет, поэтому, я думаю, что причина пожара — в электропроводке. Здание старое, электропроводка очень старая. Пожарные тоже говорят, что короткое замыкание, — рассказал он.

Кроме того, Никаноров сообщил, что не слышал взрыва баллонов. Он предположил, что взорваться могли погрузчики.

Он добавил, что в огне пострадало по меньшей мере пять складов, также сгорел груз, который приняли к перевозке.

— Всё сгорело. Люди остались без работы. Сгорела техника, — сказал Никаноров.

Площадь возгорания на складах на Ярославском шоссе составила две тысячи квадратных метров, пожару присвоили третью, высшую, категорию сложности.