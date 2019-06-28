Пушков нашёл странность в заявлении Зеленского о пленных из Донбасса

Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский говорит странные вещи о главе политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Викторе Медведчуке, проведшем переговоры с ДНР и ЛНР об освобождении пленных украинцев.

— Зеленский говорит странные вещи: мол, почему Медведчук поднимает вопрос об обмене пленными и переходе к миру "только перед выборами"? — написал в своём твиттере российский сенатор.

По словам члена Совфеда, странность заключается в том, что Медведчук неоднократно поднимал данный вопрос и призывал к переговорам с непризнанными республиками, пока Зеленский, возможно, "был на сцене".

Ранее Медведчук рассказал, что обратился к главам ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении нескольких пленных с Украины, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, поскольку Зеленский для этого ничего не делает. В ходе переговоров лидеры непризнанных республик согласились с инициативой об освобождении четверых удерживаемых лиц. Оно состоится в Минске в пятницу.

Зеленский в свою очередь заявил, что не понимает, почему у Киева должны быть посредники в вопросе обмена пленными, намекнув при этом на то, что Медведчук таким образом выступил в рамках подготовки к выборам в парламент.