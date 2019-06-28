В ЛНР сообщили о подрыве диверсанта ВСУ на собственной мине

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Фото: кадр из видео Народной милиции ЛНР

Украинский диверсант подорвался на мине при попытке проникнуть на территорию самопровозглашённой Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Видно, взаимодействие у них не очень хорошее, поэтому, когда ротация, постоянно кто-то подрывается на своих же минах, заезжает не туда, заходит не туда, — прокомментировал ситуацию один из военнослужащих ЛНР.

Видеозапись с места подрыва военнослужащего ВСУ была опубликована на официальном сайте Народной милиции. Планируется ли передача тела погибшего военнослужащего в Киев, не сообщается.

Ранее Лайф сообщал, что ДНР и ЛНР согласились передать Украине четверых военнопленных.

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