В ЛНР сообщили о подрыве диверсанта ВСУ на собственной мине

Украинский диверсант подорвался на мине при попытке проникнуть на территорию самопровозглашённой Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

— Видно, взаимодействие у них не очень хорошее, поэтому, когда ротация, постоянно кто-то подрывается на своих же минах, заезжает не туда, заходит не туда, — прокомментировал ситуацию один из военнослужащих ЛНР.

Видеозапись с места подрыва военнослужащего ВСУ была опубликована на официальном сайте Народной милиции. Планируется ли передача тела погибшего военнослужащего в Киев, не сообщается.

Ранее Лайф сообщал, что ДНР и ЛНР согласились передать Украине четверых военнопленных.