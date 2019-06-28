Путин рассказал, кем восхищается из мировых лидеров

Российский президент считает, что в современной истории много примеров "хороших и очень интересных людей".

Среди всех мировых лидеров больше всего президента России Владимира Путина восхищает Пётр I, а среди современников — бывший лидер Франции Жак Ширак. Об этом Путин рассказал в интервью FT.

— Он [Пётр I] будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас. Мы будем жить до тех пор, пока будет жить наше дело, — ответил Путин на замечание журналиста о том, что Пётр I давно умер.

Кроме того, российский президент рассказал, что из всех современных руководителей страны, с кем ему довелось общаться, больше всего впечатлил экс-президент Франции Жак Ширак.

— Он настоящий интеллектуал, настоящий профессор, очень взвешенный человек, очень интересный, — сказал Путин.

Он отметил, что у Ширака всегда было собственное мнение, которое он мог отстоять, при этом уважая мнение партнёра.

В заключение Путин сказал, что в современной истории есть немало "хороших и очень интересных людей".

Ранее в том же интервью Владимир Путин сообщил, что российская экономика преодолела сложности.