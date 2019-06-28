В Осаке заканчиваются последние приготовления к саммиту G20

В японской Осаке заканчиваются последние приготовления к саммиту "Большой двадцатки". За несколько часов до начала поднимают флаги стран-участниц, сообщает журналист Лайфа с места событий.

Японский саммит G-20, 14-й саммит лидеров стран "Большой двадцатки", пройдёт в Осаке 28–29 июня. По последним данным, в нём примут участие президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, председатель Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Японии Синдзо Абэ (как хозяин саммита), президент Франции Эмманюэль Макрон, президент ЮАР Сирил Рамафоса, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, глава МИД Мексики Марсело Эбрард, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, президент Индонезии Джоко Видодо, премьер-министр Индии Нарендра Моди, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Британии Тереза Мэй, президент Аргентины Маурисио Макри, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и президент Бразилии Жаир Болсонару.

Япония как принимающая страна также пригласила дополнительные страны и международные организации по своему усмотрению для участия в заседаниях.

Ранее в Кремле рассказали, с кем российский лидер Владимир Путин встретится на саммите G20. А в Белом доме — сколько может продлиться встреча Путина и Трампа.

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