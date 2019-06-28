NASA отправит беспилотник для исследования спутника Сатурна

Инструменты аппарата позволяют провести анализ органических веществ, оценить пригодность места для жизни.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собирается отправить космический аппарат Dragonfly ("Стрекоза") на исследования крупнейшего спутника Сатурна — Титана, сообщается на сайте организации.

— Сегодня я с гордостью объявляю о том, что наша новая миссия по программе New Frontiers ("Новые рубежи") под названием Dragonfly будет исследовать крупнейший спутник Сатурна — Титан, — сказал директор ведомства Джеймс Брайденстайн, трансляция его выступления велась на сайте NASA.

Он отметил, что аппарат станет первым беспилотным посадочным модулем, способным преодолевать расстояние в более чем 100 миль в атмосфере Титана.

— Титан не похож ни на одно другое место в нашей Солнечной системе. И больше всего он похож на раннюю Землю, — уточнил директор NASA.

По словам Брайденстайна, инструменты аппарата позволяют провести исследование органических веществ, оценить пригодность для жизни и искать химические маркеры, свидетельствующие о ранее существовавшей жизни или присутствующей в настоящее время.

— Ещё пару лет назад подобная революционная миссия была просто немыслима, — подчеркнул также директор NASA.

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