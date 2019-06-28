Бахрейн отозвал посла из Багдада после атаки на посольство

По имеющейся информации, более 200 протестующих блокировали здание дипмиссии и сорвали государственный флаг.

МИД Бахрейна осуждает недавнее нападение демонстрантов на своё посольство в столице Ирака Багдаде и в связи с этим отзывает посла из страны. Об этом сообщает Bahrain News Agency.

— Министерство иностранных дел решило отозвать посла Королевства Бахрейн в Республике Ирак Салаха Али аль Малки для консультаций и возложить на Правительство Ирака полную ответственность за защиту Посольства и консульства Королевства Бахрейн, — говорится в сообщении.

Как сообщают журналисты, накануне более 200 человек собрались на акцию протеста возле Посольства Бахрейна в Багдаде, чтобы выразить протест встрече по израильско-палестинскому урегулированию, которую организовали США. Митингующие сорвали флаг страны, на место были вызваны силы правопорядка.

#BREAKING: protestors stormed Bahrain embassy in Baghdad to protest US peace plan & Bahrain FM's interview with Israeli TV pic.twitter.com/SWxabkdA0I — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 27 июня 2019 г.

Отмечается, что попытки успокоить собравшихся с помощью громкоговорителей не принесли результата, в отличие от выстрелов в воздух. Самых буйных задержала полиция, первоначально это было более 20 человек, затем уже больше 54 участников акции были задержаны.

Международный форум, проходивший в столице Бахрейна Манаме 25–26 июня, должен был раскрыть экономический смысл "сделки века" в израильско-палестинском урегулировании. Правда, представители Палестины сразу отказались от участия, заявив, что мероприятие "обречено на провал". Также проигнорировали событие представители Израиля, Ирака, Ливана.