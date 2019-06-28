Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире канала "1+1" заявил, что президент страны может предложить главе МИД Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру и.о. главы внешнеполитического ведомства.
— Если мы говорим о том, что президент не может поменять [главу МИД], я считаю, что президент имеет право, пусть предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев, — сказал Гройсман.
По его словам, он готов подписать этот отпуск.
— И я готов, используя свои полномочия премьера, и внести кандидатуру первого замминистра, который будет исполнять обязанности, но эту кандидатуру пусть предлагает президент, — добавил Гройсман.
Ранее Зеленский заявил, что Климкин и МИД Украины принимают решения сами, не посоветовавшись с ним.
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