Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Глава украинского правительства подчеркнул, что самолично подпишет такой отпуск.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире канала "1+1" заявил, что президент страны может предложить главе МИД Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру и.о. главы внешнеполитического ведомства.

— Если мы говорим о том, что президент не может поменять [главу МИД], я считаю, что президент имеет право, пусть предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев, — сказал Гройсман.

По его словам, он готов подписать этот отпуск.

— И я готов, используя свои полномочия премьера, и внести кандидатуру первого замминистра, который будет исполнять обязанности, но эту кандидатуру пусть предлагает президент, — добавил Гройсман.

Ранее Зеленский заявил, что Климкин и МИД Украины принимают решения сами, не посоветовавшись с ним.