СМИ: Россия и Китай отказываются от расчётов в долларах

Для роста объёмов расчётов в нацвалютах нужен рынок финансовых инструментов, страхующих риски колебаний курса по основным товарам.

Россия и КНР заключили межправительственное соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах. Документ подписан первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым и председателем Народного банка Китая И Ганом, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо замглавы ведомства Сергея Сторчака.

Уточняется, что соглашение подписали ещё 5 июня. По данным издания, сейчас создаются новые механизмы расчётов между предприятиями России и Китая, в качестве которых может выступить "шлюз между российским и китайским аналогами SWIFT".

Также отмечается, что для роста объёмов расчётов в национальных валютах нужно создание рынка финансовых инструментов, страхующих риски колебаний курса по основным товарам. По мнению депутата Анатолия Аксакова, в ближайшие годы доля расчётов с Пекином в рублях может достичь 50%, тогда как сейчас показатель держится на уровне 10%.

По словам одного из источников издания, на платежи в рублях и юанях перейдут также и по уже заключённым в долларах контрактам.