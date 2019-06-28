Депутат Рады: Украинские ультиматумы в ПАСЕ уже не сработают

Попытка продолжить без изменений политическую линию предшественников по урегулированию конфликта в Донбассе будет ошибкой, уверена парламентарий.

Первый замглавы украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юлия Лёвочкина выразила уверенность, что тактика ультиматумов и радикальных призывов Киева в Парламентской ассамблее Совета Европы уже не сработает.

Так парламентарий прокомментировала тот факт, что ПАСЕ в полном объёме подтвердила полномочия российской делегации.

— Решение парламентариев ассамблеи — дипломатический сигнал для новой власти Украины. Тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров больше не сработает. Попытка продолжить без изменений политическую линию предшественников по урегулированию конфликта в Донбассе будет ошибкой. Это приведёт лишь к ухудшению отношений Украины со странами Европы, — приводится заявление Лёвочкиной на сайте её партии.

По словам парламентария, начало переговоров между Европой и РФ является поражением уходящей власти на Украине.

— Теперь они хотят приостановить работу делегации Украины в ПАСЕ, отозвать приглашение на досрочные парламентские выборы, ранее направленное ПАСЕ. Кроме ещё одного репутационного удара и дискредитации Украины на международной арене, эти шаги ни к чему не ведут, — полагает депутат.

Лёвочкина считает, что в возвращении делегации от Москвы в ПАСЕ нет ни трагедии, ни тем более предательства Киева — а есть только желание Европы вести диалог с РФ и подтолкнуть Украину и Россию к переговорам по Донбассу.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года лишилась права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ два раза рассматривала вопрос о восстановлении полномочий делегации, но тогда санкции лишь ужесточались. В ответ делегация России заявила об отказе работать на подобных условиях, а в 2016–2018 годах даже не направляла заявку на подтверждение полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

26 июня после долговременного перерыва российскую делегацию полностью восстановили в полномочиях члена ПАСЕ. В ответ на это Киев своё участие в ассамблее приостановил. Сообщалось, что демарш украинцев из-за возвращения России поддержали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Грузия и Словакия. Впрочем, почти сразу Словакия опровергла эту информацию, а затем насчёт выхода из ПАСЕ "передумали" Грузия и Литва.

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