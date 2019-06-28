Министр обороны Латвии назвал Прибалтику "современным Западным Берлином"

С 2004 года воздушное пространство прибалтийских государств охраняют самолёты стран НАТО.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сравнил государства Прибалтики с "современным Западным Берлином", на котором Россия якобы хочет проверить степень готовности и решимости НАТО к действиям.

— Мы их соседи, и мы знаем, что они уважают. Если вы хотите, чтобы русские вас уважали, вы должны быть способными принять удар. Они уважают силу, — приводит РИА "Новости" слова министра с выступления на форуме в Брюсселе.

По его словам, чтобы получить уважение России, нужно быть способным принять удар, поскольку Москва "уважает силу".

— Западное общество, особенно европейцы, кажется, немного расслабилось, меньше вкладываясь в оборону, пытаясь говорить, что единственная разумная политика — это диалог, — сказал Пабрикс.

Он отметил, что в последнее время у авиации НАТО появилась необходимость всё чаще использовать самолёты для сопровождения российской авиации над Балтикой. По мнению Пабрикса, таким образом идёт проверка устойчивости западного альянса, а также "духа" и "возможностей".

— Во многих смыслах, если вы посмотрите на балтийские государства, на Латвию, то мы — современный Западный Берлин. Если во времена Холодной войны что-то происходило, Запад был готов защитить этот небольшой кусочек земли, — сказал министр.

Балтийские страны не располагают собственными самолётами, пригодными для патруля, поэтому с 2004 года их воздушное пространство охраняют самолёты стран НАТО.

Ранее в НАТО рассказали о перехватах российских самолётов.