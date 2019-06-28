140-тонный огнедышащий кран украсил музыкальный фестиваль в Гластонбери

Чтобы довезти конструкцию из портовых доков, её пришлось сперва распилить на две части.

Организаторам одного из самых значимых музыкальных фестивалей Великобритании в Гластонбери (Glastonbury), вероятно, показалось мало своей прошлой задумки — пышущего во все стороны огнём паука, и они решили переоборудовать в огненную машину огромный 140-тонный портовый кран.

Шоумейкеры Пип Раш Янсен и Берт Коул — именно им принадлежит идея — выкупили списанную конструкцию из порта Бристоля, где она исправно работала с момента установки в 1975 году.

Сумма сделки не сообщается, как и стоимость доставки тяжёлой машины из портовых доков до Гластонбери. Известно, что кран распилили на две части, после чего в сопровождении полицейского эскорта везли более 30 миль по шоссе. Уже на месте всё снова собрали воедино, а опоры закопали на глубину 10 метров, чтобы удержать на месте это "чудовищно чудовищное чудовище".

После этого на 30-метровой высоте установили платформу для диджеев. По задумке создателей эта, с позволения сказать, инсталляция должна стать центральным объектом фестиваля. К слову, после мероприятия кран останется на своём месте ожидать следующего года.

Музыкальный фестиваль в Гластонбери продлится до 30 июня, ежегодно его посещают около 200 тысяч человек. Впервые он состоялся на ферме Майкла Ивиса — автора и основателя мероприятия. 83-летний владелец фермы до сих пор лично встречает гостей в первый день фестиваля.

Примечательно, что в прошлом году событие не состоялось, поскольку мужчина иногда "даёт полям отдохнуть" от людей.