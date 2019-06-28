СМИ: Минздрав ужесточит требования к подготовке и хранению донорской крови

Новый свод правил вводит проверку методом полимеразной цепной реакции, позволяющей быстрее находить инфекции.

Минздрав России сформулировал новые требования для подготовки и использования донорской крови и её компонентов. Как рассказали "Известиям" в аппарате правительства, премьер Дмитрий Медведев уже подписал соответствующее постановление.

По информации издания, в новых правилах делается акцент на проверке качества компонентов крови. Более того, больше внимания уделят клиническому использованию биологической жидкости и чёткому определению лиц, имеющих право переливать кровь. Наконец, обязательными станут исследования крови на ВИЧ и гепатиты B и C.

Как рассказала изданию глава управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства РФ Ольга Эйхлер, новый свод правил вводит проверку методом полимеразной цепной реакции. Нововведение даст возможность быстрее находить инфекции, даже если о них не знает донор. По словам Эйхлер, в итоге риск заражения ВИЧ и гепатитами B и C при применении донорской крови можно будет снизить.