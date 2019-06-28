Оформление станции "Нижегородская" будет одним из самых ярких в метро Москвы

При разработке проекта авторы вдохновлялись картинами Малевича, Лисицкого, Суетина и других художников-супрематистов.

Станцию "Нижегородская" Некрасовской линии Московского метрополитена будут оформлять в стиле авангард с использованием сочетаний ярких геометрических фигур, говорится на сайте мэра и Правительства Москвы.

— Станцию "Нижегородская"... оформят в стиле авангардистского искусства. В дизайне используют главный художественный приём супрематизма — сочетание геометрических фигур ярких цветов. Проект утвердили в Москомархитектуре, — поясняется в сообщении.

В кассовых залах повесят квадратные жёлтые и оранжевые плафоны, в этих же цветах выполнят путевые стены и прямоугольные колонны на платформе, а вдоль перрона будут выставлены ярко-оранжевые кубические скамьи. Потолок и стены сделают серыми.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов добавил, что при разработке проекта авторы вдохновлялись картинами Малевича, Лисицкого, Суетина и других художников-супрематистов.

— Заимствованные у мэтров идеи позволили архитекторам создать одну из самых ярких станций московского метро. В интерьерах будут одновременно присутствовать оранжевый, жёлтый, голубой, белый, салатовый, серый и чёрный цвета, — подчеркнул он.

Станция будет принимать поезда сразу двух линий подземки — Некрасовской и Большой кольцевой, для этого будут построены две платформы.

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