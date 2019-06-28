Мэр Нью-Йорка случайно обратился к бастующим рабочим словами Че Гевары

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время встречи с бастующими работниками аэропорта Майами во Флориде так сильно хотел поддержать собравшихся, что случайно в своей речи использовал одну из самых знаменитых фраз легендарного кубинского революционера Эрнеста Че Гевары. К его сожалению, собравшиеся поступок не оценили.

Как можно заметить на видеозаписи, политик, стоя перед толпой, скандирует требования к руководству аэропорта и в какой-то момент произносит: "До победы, всегда!" — что на кубинском звучит как Hasta la victoria, siempre! — "слоган", въевшийся в сознание каждого кубинца.

“The eyes of the world are on Miami-Dade and on this airport.” -De Blasio.



Followed that up by “Hasta la victoria siempre!” (famous Che Guevara quote) pic.twitter.com/vabGaueE43 — Taylor Dolven (@taydolven) 27 июня 2019 г.

После этого накал страстей среди кричащих заметно снижается и они начинают менее охотно поддерживать Блазио, который, очевидно, даже не осознал, что именно произошло в этот момент, и продолжил эмоциональное выступление.

Немного позже, когда новость немного разошлась по США, член нижней палаты Конгресса, демократ от Флориды Донна Шалала рассказала политику, что в регионе, который он выбрал для своего пиара, проживает очень много выходцев с Кубы, "пострадавших от режима Че Гевары". И они, в отличие от самого Блазио, прекрасно помнят те события. После этого градоначальник принёс свои извинения.

— Я не знал, что фраза, которую я использовал сегодня в Майами, была связана с Че Геварой, и не хотел кого-либо обидеть. ... Я лишь имел в виду буквальное сообщение бастующим работникам аэропорта, что я верил, что они победят в своей забастовке, — написал он.

Примечательно, что в кубинском городе Санта-Клара построены мавзолей, вечный огонь, барельефы с портретами партизан-героев, погибших вместе со своим командиром, а также шестиметровый памятник кубинскому революционеру, на пьедестале которого выбита эта самая фраза: "До победы, всегда!" — главный девиз Че Гевары.