СМИ: Новая неполадка не даст лайнерам Boeing 737 MAX летать минимум до октября

После устранения проблемы Федеральное авиационное управление США должно будет провести проверки и сертификационный полёт.

Компания Boeing устранит новый источник риска в конструкции самолётов 737 MAX не ранее октября 2019 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в руководстве авиастроительного концерна.

Как отмечается, после устранения неполадки Федеральное авиационное управление США должно будет провести проверки и сертификационный полёт обновлённого Boeing 737 MAX. На этот процесс может уйти "по меньшей мере от двух до трёх недель".

Таким образом, полёты данного лайнера могут возобновиться не ранее октября, что гораздо позже сроков, намеченных авиакомпаниями, в парке которых есть данная модель воздушного судна.

10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8, погибло 157 человек. 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели в Индонезии погибло 189 человек. После этого многие страны приостановили эксплуатацию самолётов этой серии из соображений безопасности.