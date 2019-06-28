Сенат США опубликует отчёт о собственном расследовании "вмешательства России"

Предполагается, что заключительную часть документа обнародуют в середине или конце сентября.

Сенат США в июле опубликует полную версию отчёта о собственном расследовании якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, рассказал член сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Берр в интервью изданию Politico.

— [Публикация] начнётся сразу после того, как мы вернёмся после 4 июля (День независимости США. — Прим. Лайфа), — рассказал сенатор.

Он отметил, что публикация доклада разбивается на пять частей: общая безопасность выборов, оценка действий администрации предыдущего президента США Барака Обамы, роль соцсетей, прошлые выводы комитета по этому делу, а также анализ кампании американского лидера Дональда Трампа в свете её возможных связей с Россией.

Предполагается, что заключительную часть отчёта обнародуют в середине или конце сентября.

Кроме того, параллельно делом о так называемом вмешательстве России в президентские выборы США занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Он намерен выступить в Конгрессе 17 июля.