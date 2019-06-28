В Канаде с начала года нашли останки шести китов исчезающего вида

Останки шести северных гладких китов были найдены в водах Канады с начала 2019 года, сообщает Министерство рыболовства и океанов страны в своём твиттере.

— С сожалением подтверждаем, что мёртвого северного гладкого кита нашли сегодня у полуострова Гаспе в ходе наблюдательного полёта. Общее число китов, найденных мёртвыми в канадских водах, достигло шести, — информирует ведомство.

Согласно исследованию Международного фонда защиты животных о причинах гибели 70 китов в этом районе с 2003 по 2018 год, ни одно млекопитающее не скончалось от естественных причин. Киты умирали из-за травм, полученных от столкновения с судами, а также запутавшись в рыболовных сетях.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, численность северных гладких китов не превышает 450 особей. Этот вид является исчезающим.

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