Трамп пошутил, что хотел бы побороться с чемпионом по сумо Асаноямой

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

По словам американского лидера, он совсем не против этого, если, конечно, японский чемпион готов.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в преддверии встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, заявил, что не прочь выйти на дохё (ринг в сумо) против японского сумоиста Асаноямы, которому он вручил президентский кубок за победу на турнире во время визита в мае.

Глава государства отметил, что ему было очень приятно вручать кубок победителю турнира по сумо, и добавил, что "хотел бы с ним побороться, когда он будет готов к этому, конечно же".

В конце мая Дональд Трамп вместе с супругой с официальным визитом посетили Японию. Тогда помимо деловых вопросов американский лидер успел также сыграть матч в гольф с японским премьер-министром, а также попросил показать ему традиционную японскую борьбу сумо.

Сейчас же президент США прибыл в японскую Осаку, где в эти дни проходит саммит G20. За все годы проведения подобных встреч эта стала первой, которую организовала Страна восходящего солнца. Также мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин.

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