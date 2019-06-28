Трамп пошутил, что хотел бы побороться с чемпионом по сумо Асаноямой

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в преддверии встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, заявил, что не прочь выйти на дохё (ринг в сумо) против японского сумоиста Асаноямы, которому он вручил президентский кубок за победу на турнире во время визита в мае.
Глава государства отметил, что ему было очень приятно вручать кубок победителю турнира по сумо, и добавил, что "хотел бы с ним побороться, когда он будет готов к этому, конечно же".
Trump bestows the 70-pound President's Cup to Tokyo’s sumo champ, but needs help lifting it. pic.twitter.com/JGaZ9oGnHR— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) 26 мая 2019 г.
В конце мая Дональд Трамп вместе с супругой с официальным визитом посетили Японию. Тогда помимо деловых вопросов американский лидер успел также сыграть матч в гольф с японским премьер-министром, а также попросил показать ему традиционную японскую борьбу сумо.
Сейчас же президент США прибыл в японскую Осаку, где в эти дни проходит саммит G20. За все годы проведения подобных встреч эта стала первой, которую организовала Страна восходящего солнца. Также мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин.
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