Путин встретился с президентом ЮАР и пригласил его в Сочи

В свою очередь, лидер Южно-Африканской Республики в ходе встречи указал на важность отношений между двумя странами.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита G20 в японской Осаке провёл двустороннюю встречу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

— Мы придаём большое внимание развитию двусторонних отношений с ЮАР. Тесное взаимодействие на международной арене будет продолжено, — отметил российский лидер.

Путин также пригласил президента ЮАР приехать на саммит Россия — Африка, который состоится этой осенью в Сочи.

В свою очередь, лидер Южно-Африканской Республики также подчеркнул важность отношений между двумя государствами.

— Наше партнёрство основано на дружеских узах, которые мы развиваем на протяжении многих лет, — заявил Рамафоса.

Сегодня в Японии стартовал саммит "большой двадцатки", в ходе которого российского лидера ждут четыре рабочих заседания, встреча лидеров БРИКС, а также девять встреч с иностранными коллегами и расширенные переговоры с хозяином саммита премьером Японии Синдзо Абэ.