Путин встретился с президентом ЮАР и пригласил его в Сочи

Президент России Владимир Путин в ходе саммита G20 в японской Осаке провёл двустороннюю встречу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.
— Мы придаём большое внимание развитию двусторонних отношений с ЮАР. Тесное взаимодействие на международной арене будет продолжено, — отметил российский лидер.
Путин также пригласил президента ЮАР приехать на саммит Россия — Африка, который состоится этой осенью в Сочи.
В свою очередь, лидер Южно-Африканской Республики также подчеркнул важность отношений между двумя государствами.
— Наше партнёрство основано на дружеских узах, которые мы развиваем на протяжении многих лет, — заявил Рамафоса.
Сегодня в Японии стартовал саммит "большой двадцатки", в ходе которого российского лидера ждут четыре рабочих заседания, встреча лидеров БРИКС, а также девять встреч с иностранными коллегами и расширенные переговоры с хозяином саммита премьером Японии Синдзо Абэ.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram