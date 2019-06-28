СМИ: Джонсон предложил главе МВД Британии место министра финансов

Должность главы Минфина является второй по значимости после поста премьер-министра.

Фаворит избирательной гонки на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон предложил место министра финансов действующему главе МВД Саджиду Джавиду, информирует газета The Times со ссылкой на окружение главного кандидата в премьеры.

По данным издания, предложение было сделано в ходе разговора по телефону между политиками, который состоялся в прошлые выходные. Место главы Минфина является вторым по значимости после должности премьер-министра.

Ещё во время выборов лидера тори в парламентской фракции этой партии ходило мнение, что Джавид метит на место министра финансов, которое сейчас занимает член кабинета министров Филип Хаммонд. Однако он является главой оппонирующего Джонсону лагеря сторонников сохранения тесных экономических связей с ЕС и противников "жёсткого" выхода из Евросоюза. Поэтому Хаммонд никак не может сохранить свою должность в кабинете, во главе которого стоит его противник.

Ранее стало известно, как сильно Джонсон опережает своего соперника Джереми Ханта по уровню поддержки в местных советах.