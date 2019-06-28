Путин и Трамп коротко пообщались перед саммитом G20 в Осаке

2203

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп перекинулись парой слов в ходе церемонии фотографирования на старте саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке.

О чём говорили лидеры двух держав, неизвестно.

На фотографии оба они стоят в первом ряду.

<p>Скриншот © AP</p>

Полномасштабные переговоры Путина и Трампа состоятся через два часа.

Напомним, сегодня в Японии стартовал саммит G20, в ходе которого президента РФ ждут четыре рабочих заседания, встреча лидеров БРИКС и девять встреч с иностранными коллегами, а также расширенные переговоры с хозяином саммита премьером Японии Синдзо Абэ.

В Белом доме рассказали, сколько может продлиться встреча Путина и Трампа на G20

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×