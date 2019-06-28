Путин и Трамп коротко пообщались перед саммитом G20 в Осаке

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп перекинулись парой слов в ходе церемонии фотографирования на старте саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке.
О чём говорили лидеры двух держав, неизвестно.
На фотографии оба они стоят в первом ряду.
Полномасштабные переговоры Путина и Трампа состоятся через два часа.
Напомним, сегодня в Японии стартовал саммит G20, в ходе которого президента РФ ждут четыре рабочих заседания, встреча лидеров БРИКС и девять встреч с иностранными коллегами, а также расширенные переговоры с хозяином саммита премьером Японии Синдзо Абэ.
В Белом доме рассказали, сколько может продлиться встреча Путина и Трампа на G20
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