Появилось видео косаток и белух, выпущенных из "китовой тюрьмы"

Экологи обнаружили у одного из животных миопатию после транспортировки, а также выявили признаки стресса.

В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы". На нём животные ликуют и двигаются синхронно, что свидетельствует об отсутствии проблем с мышцами, сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

27 июня во ВНИРО сообщили, что первые две косатки и шесть белух уже выпущены в Охотское море. Косатки уже преодолели сто километров в сторону Шантарских островов, где их выловили.

На ролике можно увидеть, как две косатки активно плавают друг с другом, ныряют и всплывают. Однако экологи отмечают, что это является признаком стресса. Кроме того, они обнаружили у одного из животных миопатию после транспортировки.

— Учёные считают, что это ликование. Они двигались синхронно, и это видно на видео. Они вздымались вверх, кружились, — сказал Смородов.

Он отметил, что при миопатии нельзя добиться такой синхронности в движениях.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которых выловили для дальнейшей продажи. За их освобождение выступали многие известные личности и защитники окружающей среды. При этом учёные оценили выпуск каждой косатки и белухи в три миллиона рублей. 27 июня в море выпустили первых косаток и белух.