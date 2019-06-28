Путин уверен, что либеральная идея изжила себя

Российский лидер считает, что существовать могут различные идеи, но они не могут никому и ничего диктовать.

Современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего числа людей, уверен президент России Владимир Путин.

— Эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего делать не надо. Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, поскольку ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил — получи наказание. Поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения, — заявил Путин в интервью FT.

При этом российский лидер отметил, что это не означает, что идею нужно "немедленно уничтожать": Путин считает, что к этой точке зрения тоже нужно относиться с уважением.

— Просто они не могут диктовать никому и ничего, что они пытаются делать последние десятилетия. <...> Не надо считать, что она (идея) имеет право на абсолютное доминирование, вот о чём речь, — добавил глава государства.