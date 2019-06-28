Путин заявил о важности ликвидации очагов напряжённости в Сирии

Также российский лидер призвал партнёров по БРИКС "энергично подключиться" к разрешению ситуации в республике.

В ходе встречи с лидерами стран БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что одной из важнейших задач в Сирии является ликвидация оставшихся очагов напряжённости.

По его словам, роль объединения перед мировыми вызовами в последние годы лишь повышается, в пример глава государства привёл вопросы урегулирования конфликтов в Афганистане, Венесуэле, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

Российский лидер отметил, что в Сирии, которая сейчас восстанавливается от последствий войны с террористами, очень важно ликвидировать оставшиеся очаги напряжённости, помогать сирийским властям с доставкой гуманитарной помощи и восстановлением инфраструктуры.

— Считаем важным, чтобы к решению этих вопросов более энергично подключились и наши партнёры по БРИКС, — отметил Путин.

Ранее Лайф сообщал, что в ходе встречи в формате БРИКС в рамках саммита G20, проходящего в эти дни в японской Осаке, лидеры объединения приняли совместное заявление.