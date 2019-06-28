В России ужесточили наказание за "пьяные" ДТП с жертвами и пострадавшими

Если авария стала смертельной, суд теперь может приговорить виновника к лишению свободы на срок до 15 лет.

С 28 июня в РФ вступает в силу новая редакция Уголовного кодекса, которая ужесточает ответственность за ДТП, виновниками которых становятся пьяные водители. Соответствующие поправки внесены в статью 264 УК РФ, напоминает " Коммерсант" .

В случае аварии, в которой кто-то серьёзно пострадал, пьяный водитель может сесть в тюрьму на срок от трёх до семи лет. К тяжким травмам, на которые распространяется подобная ответственность, относятся перелом позвоночника, утрата зрения и так далее.

До этих пор нижней планки ответственности не было, а верхняя была на четырёхлетней отметке.

Кроме того, в таких случаях пьяный виновник аварии может быть приговорён к принудительным работам — но уже на срок от трёх до пяти лет.

Если ДТП стало смертельным, суд теперь может приговорить виновника к лишению свободы на срок до 12 лет — на семь лет дольше, чем ранее. При двух и более жертвах срок наказания возрастает до 15 лет колонии — это на шесть лет больше прежнего.

Также более жёсткие меры теперь будут применяться к водителям, покинувшим место ДТП, которое повлекло гибель и тяжёлые травмы других людей. При нанесении тяжкого вреда здоровью срок заключения может достигать семи лет, при гибели человека — 12 лет, смерти двух и более человек — 15 лет.

Новая редакция статьи 246 УК РФ также позволяет суду наказывать водителей, которые попали в смертельное ДТП по неосторожности, как виновников тяжкого преступления — с лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Причём для условно-досрочного освобождения теперь надо отбыть половину срока (ранее — треть).

МВД намерено добиться нулевого уровня смертности при ДТП к 2030 году