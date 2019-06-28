СМИ: Страны G20 договорятся прекратить выбрасывать пластик в Мировой океан

Ожидается, что соответствующая инициатива японской стороны будет включена в итоговое коммюнике.

Лидеры стран G20 в ходе проходящего в эти дни в японской Осаке саммита договорятся о прекращении выброса пластиковых отходов в Мировой океан к 2050 году. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как отмечают журналисты, ожидается, что по итогам саммита будет подписано коммюнике, в которое помимо прочего будет также включена японская инициатива, получившая название "Голубой океан: взгляд из Осаки".

В японской Осаке в эти дни проходит саммит лидеров стран "Большой двадцатки", впервые организованный Японией. Президент России уже принял участие в заседании стран БРИКС, впереди по плану у него четыре рабочих заседания, а также девять встреч с иностранными коллегами и расширенные переговоры с хозяином саммита — премьером Японии Синдзо Абэ.