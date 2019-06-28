Песков рассказал о кратком общении Трампа и Путина перед саммитом G20

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе краткого диалога "на ногах" перед церемонией фотографирования на саммите "Большой двадцатки" не обсуждали никаких вопросов, а только поприветствовали друг друга, рассказал РИА "Новости" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Просто поприветствовали друг друга, — пояснил официальный представитель Кремля.

Напомним, Путин и Трамп зашли вместе на церемонию фотографирования, общаясь друг с другом.

На 8:00 (московского времени) у президентов запланирована двусторонняя встреча, рассчитанная на час. Стороны планируют обсудить вопросы стратегической стабильности.

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