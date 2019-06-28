СМИ рассказали, как Литва готовится к "российскому вторжению"

Авторы статьи отмечают, что некоторые литовские деятели уверены, что Москва всё ещё считает Прибалтику "временно потерянной" территорией.

Российское "военное вторжение" в Литву маловероятно, и это понимают в том числе и сами власти республики, однако это не мешает им вести подготовку к войне с Москвой. Как поясняет National Interest, в прибалтийской стране пользуются антироссийскими настроениями.

Как отмечают авторы статьи, Литва обеспокоена "риторикой Кремля", модернизацией Российской армии, а также усилением обороноспособности Калининградской области, у которой с республикой общая граница. Кроме того, некоторые литовские деятели до сих пор уверены, что Москва считает Прибалтику "временно потерянной" территорией.

Именно с общей границей и связаны многочисленные страхи литовского руководства. В Минобороны страны насчитали в Калининграде 20 тысяч российских военнослужащих. Кроме того, в Литве допускают, что Москва якобы может нанести удар с территории Белоруссии или вовсе задействовать дополнительные 120 тысяч человек из Западного военного округа при поддержке танков и ракетного вооружения.

При этом сама республика способна поставить "под ружьё" лишь около 14 тысяч человек в сухопутные и морские подразделения, из которых примерно треть — прошедшие только срочную службу бойцы. Дополнительные резервы в виде пяти тысяч волонтёров и 1,3 тысячи военных могут прибыть из Германии, Нидерландов и Чехии по программе "Расширенное передовое присутствие НАТО".

Ранее Лайф сообщал, что исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер после переговоров с министрами обороны НАТО заявил, что Россия якобы "разжигает агрессию в Европе".