Путин заявил, что ему есть о чём поговорить с Трампом

Президент РФ Владимир Путин в самом начале встречи с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке отметил, что главам двух государств есть что обсудить.

— Нам есть о чём поговорить, все темы обозначены, — заявил президент РФ.

При этом Путин подчеркнул, что представители России и Штатов дали им хорошую возможность продолжить то, о чём они договорились в Хельсинки.

Как сообщал Лайф, на полях G20 в Осаке началась полноформатная встреча президентов России и США. Однако до этого Путину и Трампу удалось кратко переговорить во время церемонии фотографирования. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, о чём говорили президенты.