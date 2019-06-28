Синоптики пообещали Москве пасмурную погоду с рекордно низким давлением 28 июня

Температурный фон воздуха сегодня будет соответствовать сентябрьским показателям.

Сегодня столичный регион окажется почти в самом центре циклонического вихря, что принесёт жителям Москвы и области пасмурную, дождливую и ветреную погоду при рекордно низком атмосферном давлении. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

В Москве будет облачно, ожидаются сильные дожди (до 15–20 мм). Температура воздуха днём в столице составит +14...+16 °С, в Подмосковье будет +11...+16 °С, на юго-востоке — до +19 °С. Такие температуры обычно соответствуют сентябрьским показателям.

Ветер ожидается северной четверти 5–10 м/с с порывами до 15–20 м/с.

Атмосферное давление уменьшится и составит 727 мм рт. ст. Как отмечают специалисты погодного центра, этот показатель побьёт рекорд 1956 года (732 мм рт. ст.).