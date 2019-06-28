Организаторы финансовой пирамиды пойдут под суд за обман россиян на млрд рублей

По информации МВД РФ, с 2016 по 2019 год жертвами преступной схемы стали более двух тысяч человек.

Российские правоохранители ликвидировали финансовую пирамиду, организаторы смогли обмануть более двух тысяч человек на общую сумму более одного миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Преступники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании и заключали фиктивные договоры на страхование вкладов, предлагая гражданам якобы высокие дивиденды в 36% годовых. Мошенническую схему раскрыли не сразу, поскольку злоумышленники за счёт новых клиентов рассчитывались по ранее заключённым договорам.

По данным МВД, "головной офис" организации находился в Ивановской области, а "филиалы" имелись также в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях.

Предполагаемые организаторы и руководитель "филиала" в Ярославле решением суда были заключены под стражу, против них возбуждено дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

Ранее Лайф сообщал, что на Урале объявили в розыск основателя финансовой пирамиды, обещавшего вкладчикам до 180% годовых. По подсчётам Центробанка РФ, за минувший год россияне добровольно оставили мошенникам в финансовых пирамидах почти 2,5 миллиарда рублей.