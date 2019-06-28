"Vladimir, thank you very much". Трамп поблагодарил Путина на встрече в Осаке

В начале полноформатных переговоров президентов России и США на полях саммита G20, проходящего в японском городе Осака, Дональд Трамп заявил, что надеется на хорошие результаты встречи с Владимиром Путиным, а также поблагодарил российского лидера.

— Спасибо всем. Я очень рад быть с президентом Путиным. Я приветствую как членов российской делегации, так и моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия, — сказал Трамп.

Чуть позже он добавил: "Владимир, спасибо большое".

Как сообщал Лайф, на полях G20 в Осаке началась полноформатная встреча президентов России и США. Однако до этого Путину и Трампу удалось кратко переговорить во время церемонии фотографирования. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, о чём говорили президенты.