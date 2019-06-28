Смертельно ядовитый паук каракурт укусил пенсионерку в квартире на западе Москвы

Пожилую жительницу Москвы укусил смертельно опасный паук каракурт в её собственной квартире. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на сына женщины.

Инцидент произошёл вечером 26 июня, когда мужчина мыл пол. Он попросил мать присесть на диван, и тут ему на ногу прыгнул паук с красными пятнами. Мужчина дёрнулся, и насекомое упало на ногу пенсионерки и укусило через носок за стопу.

По словам мужчины, нога его мамы стала "опухать на глазах". Он поймал паука и принёс в больницу, где врачи подтвердили, что членистоногое является ядовитым.

Пострадавшую доставили в НИИ имени Склифосовского и поставили ей капельницу, чтобы снять отёк. По словам её сына, паук мог проникнуть в квартиру вместе с виноградом из магазина.

Ранее египетский журналист Карим Джамаль внёс паука каракурта в рейтинг самых опасных животных России. Потом в СМИ стала появляться информация о том, что эти жуткие насекомые были замечены в Подмосковье. Впрочем, в региональном Минздраве такие данные опровергли.