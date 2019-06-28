Журналисты отказывались уходить со встречи Путина и Трампа, устроив балаган

Зал переговоров заполнил сплошной гул, который заглушал слова самих президентов.

Перед началом переговоров глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа журналисты стремились задать свои вопросы лидерам двух стран или получить от них какие-либо комментарии. Однако из-за постоянных выкриков представителей СМИ зал переговоров заполнил сплошной гул, который заглушал слова самих президентов.

Пресс-службы и охрана лидеров требовали от корреспондентов покинуть зал в связи с началом переговоров, однако сотрудники СМИ не спешили уходить, надеясь получить ответы на свои вопросы.

Происходящее вызвало лишь улыбки на лицах Владимира Путина и Дональда Трампа, которые в это время уже что-то обсуждали.

Как сообщал Лайф, в начале полноформатных переговоров президентов России и США на полях саммита G20, проходящего в японском городе Осаке, Дональд Трамп заявил, что надеется на хорошие результаты встречи с Владимиром Путиным, а также поблагодарил российского лидера.