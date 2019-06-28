Россиянина арестовали за "детские рисунки" на стене у дворца императора Японии

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Фото © mainichi.jp

Сам правонарушитель называет себя художником и предъявленные обвинения не признаёт, хотя при себе у него нашли баллончик с краской.

Японские правоохранители задержали гражданина России. Они считают, что он нанёс граффити на стену у императорского дворца в Токио и на деревья. Об этом сообщает телеканал NHK.

По информации журналистов, задержанный 23-летний Глеб Песочный обильно разукрасил саму стену вокруг дворца, нанеся на неё "красные линии и надписи латинским алфавитом", а также рисунки в виде птиц.

<p>Жители Японии стирают граффити. Скриншот видео <a href="https://www.fnn.jp/posts/00419773CX/201906251151_CX_CX" target="_blank">fnn.jp</a></p>

После этого он отправился делать то же самое уже на трансформаторной будке неподалёку от резиденции монарха. Именно в этот момент его и поймали стражи порядка.

Сам задержанный называет себя художником и свою вину отрицает, несмотря на то что полиция вышла на его след по записям с камер видеонаблюдения. Кроме того, в момент задержания у него нашли баллончик с краской и "всё такое".

<p>Фото © <a href="https://mainichi.jp/english/articles/20190625/p2g/00m/0dm/072000c" target="_blank">mainichi.jp</a></p>

О дальнейшей судьбе россиянина не сообщается, комментариев от российского посольства пока не поступало.

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