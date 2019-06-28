Россиянина арестовали за "детские рисунки" на стене у дворца императора Японии

Японские правоохранители задержали гражданина России. Они считают, что он нанёс граффити на стену у императорского дворца в Токио и на деревья. Об этом сообщает телеканал NHK.
По информации журналистов, задержанный 23-летний Глеб Песочный обильно разукрасил саму стену вокруг дворца, нанеся на неё "красные линии и надписи латинским алфавитом", а также рисунки в виде птиц.
После этого он отправился делать то же самое уже на трансформаторной будке неподалёку от резиденции монарха. Именно в этот момент его и поймали стражи порядка.
Сам задержанный называет себя художником и свою вину отрицает, несмотря на то что полиция вышла на его след по записям с камер видеонаблюдения. Кроме того, в момент задержания у него нашли баллончик с краской и "всё такое".
О дальнейшей судьбе россиянина не сообщается, комментариев от российского посольства пока не поступало.
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