Перед встречей с Путиным Трамп советовался с Болтоном насчёт темы переговоров

Перед началом переговоров президентов России и США на полях саммита G20 в Осаке Дональд Трамп уточнял темы для обсуждения со своими советниками. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник, присутствовавший в зале, где проходит встреча лидеров двух стран. В частности, придя на встречу и ожидая российскую делегацию, Трамп поинтересовался у своих помощников и министров, надо ли затрагивать тему вооружений.

— Так мы будем говорить о контроле над вооружениями? — спросил Трамп. В ответ его помощник по национальной безопасности Джон Болтон утвердительно кивнул.

Как сообщал Лайф, на полях G20 в Осаке началась полноформатная встреча президентов России и США. Однако до этого Путину и Трампу удалось кратко переговорить во время церемонии фотографирования. Затем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, о чём говорили президенты.