У побережья Кипра обнаружили затонувший римский корабль с древними амфорами

Находка позволит учёным по-новому взглянуть на масштабы торговых отношений восточного Средиземноморья.

Археологи обнаружили в море вблизи курорта Протарас на юге Кипра затонувший корабль римской эпохи с амфорами. Об этом сообщает кипрский Департамент древностей.

Как отмечается, судно загружено амфорами, скорее всего, из Сирии или Киликии. По словам учёных, это первый неразрушенный римский корабль. Ожидается, что результаты исследования позволят учёным по-новому взглянуть на масштабы торговых отношений восточного Средиземноморья.

Специалисты уже работают на месте кораблекрушения для установления всех фактов. В департаменте подчеркнули, что значение находки огромно для археологии страны.

Ранее сообщалось, что археологи нашли останки философа Чичерина в разрушенной усадьбе под Тамбовом.