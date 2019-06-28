У побережья Кипра обнаружили затонувший римский корабль с древними амфорами

Археологи обнаружили в море вблизи курорта Протарас на юге Кипра затонувший корабль римской эпохи с амфорами. Об этом сообщает кипрский Департамент древностей.
#Cyprus discovers 'first undisturbed #Roman shipwreck’ off #Protaras coast— Hellene Travel (@HelleneTravel) 27 июня 2019 г.
“The site is a wreck of a Roman ship, loaded with transport amphorae, most probably from #Syria and #Cilicia" https://t.co/mplvhOd5W5https://t.co/35ht9NLlSE pic.twitter.com/zR3eBuQdXb
Как отмечается, судно загружено амфорами, скорее всего, из Сирии или Киликии. По словам учёных, это первый неразрушенный римский корабль. Ожидается, что результаты исследования позволят учёным по-новому взглянуть на масштабы торговых отношений восточного Средиземноморья.
Специалисты уже работают на месте кораблекрушения для установления всех фактов. В департаменте подчеркнули, что значение находки огромно для археологии страны.
Ранее сообщалось, что археологи нашли останки философа Чичерина в разрушенной усадьбе под Тамбовом.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram