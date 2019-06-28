В Белом доме рассказали, о чём говорили Путин и Трамп

Во время переговоров на полях G20 президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и ситуацию на Украине. Об этом сообщили в Белом доме.

— Они оба согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и интересах всего мира. Они также обсудили ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине — сообщает Белый дом в Twitter.

Встреча Путина и Трампа длилась почти полтора часа.

Саммит G20 в Осаке, который стартовал сегодня, завершится 29 июня.