Эксперт выступил за введение в РФ системы зарплат "за результат, а не за стаж"

Причиной введения такой системы специалист назвал проблему стареющего населения.

Правительствам стран, в которых наблюдается проблема стареющего населения, среди которых есть и Россия, стоит повышать пенсионный возраст и вводить систему оплаты труда, которая оценивала бы конечный результат работы, а не опыт или иные показатели. С таким мнением выступил декан и генеральный директор Института Азиатского банка развития Наоюки Ёсино.

— Одним из основных методов (разрешения проблемы стареющего населения. — Прим. Лайфа) является повышение пенсионного возраста. Люди должны работать дольше. Люди, работающие меньше, в итоге будут получать меньше, так как им дольше придётся полагаться на выплаты по пенсионной системе, — заявил Ёсино в беседе с РИА "Новости".

Как пояснил эксперт, система, где платят за результат, а не за стаж, также решает проблему отказа работодателей в приёме на работу людей предпенсионного возраста.

— Компании не хотят (принимать на работу. — Прим. Лайфа), так как зарплаты основываются на возрасте работающих. Необходимо, чтобы оплата труда была на основе результативности работника, — добавил он.

Отметим, во время прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что с 2013 года номинальная зарплата выросла с 33 тысяч до 45 тысяч рублей. Он пояснил, что речь идёт о среднем показателе по стране. По словам главы государства, реальные доходы населения сокращались в течение нескольких лет, но теперь они растут.