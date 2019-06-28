Поезда на Ленинградском направлении задерживаются из-за кражи 1,5 км кабеля

На месте происшествия работают правоохранительные органы, а железнодорожники восстанавливают инфраструктуру путей.

Кража 1,5 км кабеля в районе станции "Сходня" в Подмосковье привела к задержке ряда поездов на Октябрьской железной дороге (ОЖД). Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По данным ОЖД, кража произошла ночью около 2:40 мск. Угроза безопасности движения поездов отсутствует, железнодорожники ведут работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению графика движения. Как отмечают в пресс-службе Российских железных дорог, задерживается около 30 поездов, некоторые отменены.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в России задержали преступную группу, совершавшую хищения крупных партий товаров из железнодорожных вагонов.