Россиянам запретили держать дома крокодилов, медведей и ужасных листолазов

Новый запрет от кабмина не распространяется на зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы.

Российский кабмин установил список животных, которые запрещены к содержанию гражданами. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.

— Постановлением № 795 устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели, — говорится в документе.

В документе есть уточнение, что если животное, которое было внесено в список, было приобретено до 1 января 2020 года, его можно содержать до наступления естественной смерти.

Существуют также особые случаи, которые позволяют содержать запрещённых животных, однако в этом случае должен быть уведомлён Росприроднадзор.

Стоит отметить, что в списке указаны медведи, тигры, львы, медоеды, ужасные листолазы (земноводные), крокодилы, черепахи, комодские вараны, тарантулы и некоторые виды скорпионов. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

В конце прошлого года Думой был принят закон об ответственном обращении с животными. Он обязывал хозяев убирать за выгуливаемыми питомцами, регулировал правила содержания диких животных в домашних условиях, запрещал бои и травлю животных, а также контактные зоопарки.