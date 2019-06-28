Си Цзиньпин назвал главные угрозы для мировой экономики

По мнению китайского лидера, прежде всего политика протекционизма негативно сказывается на мировых экономических показателях.

На встрече с лидерами БРИКС на полях саммита G20, проходящего в японском городе Осаке, председатель КНР Си Цзиньпин назвал главные угрозы для развития мировой экономики. Среди них названы политика односторонних действий и протекционизм.

— В настоящее время ситуация в мире очень сложная. Мировая экономика в целом растёт, но и факторы нестабильности и неопределённости заметно растут. При этом самая большая угроза — это постоянные односторонние и протекционистские меры отдельных развитых государств, они искусственно провоцируют торговые трения и блокаду технологий, — заявил Си Цзиньпин.

Как пояснил китайский лидер, подобный подход к международным торговым отношениям ведёт к подрыву самой торговли и глобальных производственных цепочек, наносит ущерб общим интересам всех стран, что в конечном счёте подрывает стабильность во всём мире.

Как сообщал Лайф, ранее во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, каким, по его мнению, будет следующий глобальный экономический кризис. По его словам, рост тарифов и ограничение эффективности в мировой торговле спровоцируют замедление экономического роста.

Отметим, БРИКС — это неформальное межгосударственное объединение России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР, цель которого — развитие всестороннего диалога и сотрудничества.