Легковушки наполовину ушли под воду из-за потопа у Шереметьево — видео

Такая ситуация могла быть вызвана продолжающимся ремонтом — ливнёвки не справляются с потоком воды.

Легковые автомобили наполовину ушли под воду в результате потопа рядом с парковкой терминала "В" аэропорта Шереметьево. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Другие легковушки и автобусы пока могут проехать, но проезд затруднён. На месте работают коммунальные службы, которые при помощи насоса пытаются откачать воду, но тот явно не справляется.

Отметим, что потоп вызван непогодой, которая на протяжении нескольких дней наблюдается в Московском регионе. Сегодня также весь день ожидается сильный дождь.