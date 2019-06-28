В Краснодаре женщина не смогла открыть беби-бокс и бросила младенца на улице

За свои действия безответственная мать может получить до одного года лишения свободы.

В Краснодаре неизвестная пока женщина оставила младенца возле подъезда одной из городских многоэтажек. Ранее она пыталась открыть беби-бокс у роддома в центре города, но не справилась с механизмом.

Новорождённого нашли местные жители. Маленького мальчика отнесли в ближайший роддом.

— Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей и его здоровью ничто не угрожает, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Сейчас полиция устанавливает личность женщины. Отмечается, что её действия могут быть квалифицированы как оставление ребёнка в опасности. За это женщина может понести уголовную ответственность вплоть до года лишения свободы.

Напомним, ранее похожий случай произошёл в Иркутской области. Там грудного ребёнка родители подбросили в подъезд жилого дома. Малыша нашли соседи, услышав детский крик.