Сотни россиян провели ночь в аэропорту Антальи из-за задержки рейса

По словам одного из пассажиров, ожидающие вылета не могли покинуть транзитную зону, место для отдыха и питание не предоставлялось.

Россияне провели ночь в аэропорту турецкой Антальи из-за задержки рейса авиакомпании iFly в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Воздушное судно должно было вылететь в четверг, 27 июня, в 18:50 (совпадает с мск), но рейс перенесли на 28 июня на 05:15. Причины задержки не сообщаются. По словам одного из пассажиров, вылета ожидали как минимум 360 человек, в том числе 72 ребёнка.

— Мы находимся в транзитной зоне, покинуть её не можем. Место для отдыха или питание не предоставляется, — отметил он.

Согласно данным онлайн-табло на сайте авиаперевозчика, рейс прибыл в Москву в 08:59.

Напомним, что подобная ситуация с россиянами произошла в 2017 году. Группа туристов из-за авиакомпании iFly три лишних дня провела на турецком курорте Бодрум.