Трамп сравнил встречу с Путиным на G20 с вручением "Оскара"

Всё дело в повышенном внимании к ней журналистов — все хотят запечатлеть этот момент истории.

😂 ПОСЛУШАЙТЕ, ЧТО СКАЗАЛ ТРАМП В САМОМ НАЧАЛЕ! ааа



«Like an academy awards. Too stupid»

(как на вручении премии Оскар, слишком глупо)



Это он про журналистов, которые прямо набросились)) pic.twitter.com/2bLa8k9nEW — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 28 июня 2019 г.

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке провёл встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер в самом начале обратил внимание на поведение журналистов, которые освещали переговоры. Бесконечные щелчки затворов фотокамер Трамп сравнил с тем, что происходит на вручении кинопремии "Оскар".

— Будто на вручении премии. Так глупо, — сказал Трамп, обращаясь к Путину.

Как сообщал Лайф, зал переговоров заполнил сплошной гул, который заглушал слова самих президентов. Журналисты отказывались выходить.