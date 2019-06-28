Трамп сравнил встречу с Путиным на G20 с вручением "Оскара"

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Фото © AP Photo/Susan Walsh

Всё дело в повышенном внимании к ней журналистов — все хотят запечатлеть этот момент истории.

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке провёл встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер в самом начале обратил внимание на поведение журналистов, которые освещали переговоры. Бесконечные щелчки затворов фотокамер Трамп сравнил с тем, что происходит на вручении кинопремии "Оскар".

Будто на вручении премии. Так глупо, — сказал Трамп, обращаясь к Путину.

Как сообщал Лайф, зал переговоров заполнил сплошной гул, который заглушал слова самих президентов. Журналисты отказывались выходить.

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