Саакашвили заявил, что все олигархи боятся его "как черти ладана"

Таким образом бывший грузинский президент ответил на обвинения в организации протестов в Тбилиси.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал обвинения в свой адрес по поводу того, что именно он стоит за антиправительственными митингами и антироссийской истерией, охватившими в последние дни Грузию.

— Везде на постсоветском пространстве олигархи боятся меня как черти ладана, — написал Саакашвили на своей странице в Facebook, прикрепив к записи ссылку на новость, где премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе называет его ответственным за организацию беспорядков.

Как сообщал Лайф, ранее спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе обвинила действующие власти Грузии наряду с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили и его сторонниками в ухудшении отношений с Россией и протестом в Тбилиси. С аналогичным заявлением выступил и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

Напомним, Грузию охватила волна протестов, связанных с появлением в здании парламента российских депутатов, участвовавших в форуме. Президент Грузии обвинила РФ в организации беспорядков и назвала её врагом. Москва для защиты российских граждан решила ограничить авиасообщение с этой страной с 8 июля.